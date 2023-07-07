Клиент BetBoom выиграл почти 800 тысяч рублей на экспрессе из пяти верховых матчей
Один из клиентов BetBoom получил сразу 799 923 рублей благодаря футбольному экспрессу из пяти матчей. Он поставил 20 тысяч рублей на экспресс, совместив четыре общих тотала больше с одним индивидуальным. Три коэффициента в экспрессе превысили 2.00, а общий составил 40.00.
В товарищеском матче ногинского клуба «Знамя» с раменским «Сатурном» клиент поставил на общий тотал мячей больше 5,5, так что для прохода ставки требовалось минимум шесть голов. Нужный шестой гол был забит в добавленное время, когда футболист «Сатурна» реализовал пенальти.
В матче Израиля и Англии, где ТБ2,5 котировался за 2.51, необходимый третий гол был забит в конце игры – Англия победила 3:0 и вышла в финал, где сыграет с Испанией.
Поздний гол также был забит в товарищеской игре «Слована» и «Рапида». Нужный гол «Рапида» для ставки на ИТБ0.5 случился в конце игры.
Заодно прошли еще два верховых варианта:
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