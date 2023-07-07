Olimpbet вернет 15% от ставки на победу Волкановски над Родригесом на UFC 290

В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе прогремит звездный турнир UFC 290. Главное событие вечера – возвращение Александра Волкановски в полулегкий вес. Австралиец будет отстаивать титул в бою с мексиканцем Яиром Родригесом.

Olimpbet покажет UFC 290 в прямом эфире на сайте и в приложении и уже запустил акцию перед одним из главных боев лета. Букмекерская компания вернет 15% от ставки на победу Волкановски, если он проиграет.

Волкановски — легенда UFC. Австралиец дебютировал в промоушене в 2016 году, одержал 12 побед подряд и забрал титул в полулегком весе. Когда «Великому» стало тесно в своей категории, он поднялся в легкий дивизион и бросил вызов чемпиону Исламу Махачеву. Решение стало ошибкой: Волкановски провел конкурентный бой, но уступил единогласным решением судей. Теперь он возвращается в родной вес, чтобы закрыть первое поражение в UFC.

У Яира Родригеса в UFC тоже 12 боев – 10 побед и 2 поражения. Сейчас мексиканец на пике карьеры: в последних матчах он побил крепких бойцов – Брайана Ортегу и Джоша Эмметта. Два хороших боя позволили ему получить титульник, но забрать пояс – тяжелейшая задача. Разозленный поражением Волкановски – явный фаворит. В линии Olimpbet на него можно поставить за 1.26, а на Родригеса – за 3.90. При этом компания готова даже к сенсации! В случае неожиданного поражения Волкановски Olimpbet вернет 15% от ставки на него.

Перед UFC 290 новых клиентов Olimpbet ждет дополнительный бонус – 500 рублей при регистрации по промокоду UFC и страховка первого пари до 10 000 рублей. Играйте и получайте максимум эмоций от смешанных единоборств вместе с Olimpbet!