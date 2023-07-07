БЕТСИТИ – титульный беттинг-партнер Кубка Наций по пляжному футболу

БЕТСИТИ Кубок Наций пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 23 июля.

Букмекерская компания БЕТСИТИ подписала соглашение с Российским футбольным союзом (РФС) о титульном беттинг-партнерстве Кубка Наций по пляжному футболу.

БЕТСИТИ и РФС представили обновленный логотип и название турнира – БЕТСИТИ Кубок Наций по пляжному футболу.

В БЕТСИТИ Кубке Наций сыграют лидеры мирового пляжного футбола – сборные России, Ирана, Сенегала и ОАЭ. Все матчи пройдут в Санкт-Петербурге на стадионе «Нова Арена» с 21 по 23 июля.

В прямом эфире игры покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч Страна».

В рамках сотрудничества запланированы промо-мероприятия, интерактивные проекты и ряд интересных активаций и розыгрышей для болельщиков.

Клиенты БЕТСИТИ смогут посмотреть все матчи турнира в мобильном приложении и на сайте букмекера.

Поставить на победителя БЕТСИТИ Кубка Наций можно прямо сейчас с бонусом до 100 000 рублей для новых игроков!

Рустем Акмалов, директор по маркетингу БЕТСИТИ:

– Пляжный футбол очень популярен в нашей стране. Благодаря успехам сборной России на международной арене наш болельщик искренне полюбил этот вид спорта. Мы рады внести свой вклад в популяризацию и развитие пляжного футбола. Вместе с нашими многолетними партнерами из РФС мы готовим масштабную программу для болельщиков в Санкт-Петербурге. Уверен, что любители пляжного футбола насладятся атмосферой на «Нова Арене», а телезрители «Матч ТВ» получат удовольствие от яркой картинки и красивой игры в исполнении лучших футболистов мира!

Эрика Сурикова, заместитель генерального секретаря РФС по маркетингу и коммерции:

– Мы очень рады, что нам удалось собрать такой сильный состав участников и в Россию приедут команды столь высокого уровня. Кроме действующих чемпионов мира, сборной России, в нем примет участие бронзовый призер ЧМ Сенегал, а также 8 и 11 команда мирового рейтинга – Иран и ОАЭ. Уверена, что БЕТСИТИ Кубок Наций по пляжному футболу станет большим событием в жизни Санкт-Петербурга и совместно с партнером нам удастся создать настоящий праздник для болельщиков.