Управляющий партнер компании PARI станет членом совета директоров футбольного клуба «Пари НН»
Дмитрий Сергеев, управляющий партнер компании PARI, рассказал об изменениях в структуре «Пари НН» в интервью «Рейтингу Букмекеров»
«В клубе сейчас формируется совет директоров, и в него должен войти и я – это будет место без права голоса, так как мы не являемся акционерами клуба. Наши замечания носят лишь рекомендательный характер. Мы не занимаемся прямым управлением клубом – это прерогатива Нижегородской области», – объяснил Сергеев.
Сотрудничество PARI с клубом из Нижнего Новгорода продолжается с лета 2021 года.
«Пари НН» начнет сезон-2023/24 в РПЛ матчами против «Зенита» дома и «Урала» в гостях. Между ними он встретится на своем поле с «Динамо» в Кубке России.
В АПЛ запретят рекламу букмекеров: как к этому готовятся клубы?
Букмекерские конторы зарабатывают на марже, а не на проигрышах. Что это такое?
победа на выезде, проигрыш дома, напротив г остаются в вышке - это все как надо букмекерам, если бы делать искусственно?