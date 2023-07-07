Управляющий партнер компании PARI станет членом совета директоров футбольного клуба «Пари НН»

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Дмитрий Сергеев, управляющий партнер компании PARI, рассказал об изменениях в структуре «Пари НН» в интервью «Рейтингу Букмекеров»

«В клубе сейчас формируется совет директоров, и в него должен войти и я – это будет место без права голоса, так как мы не являемся акционерами клуба. Наши замечания носят лишь рекомендательный характер. Мы не занимаемся прямым управлением клубом – это прерогатива Нижегородской области», – объяснил Сергеев.

Сотрудничество PARI с клубом из Нижнего Новгорода продолжается с лета 2021 года.

«Пари НН» начнет сезон-2023/24 в РПЛ матчами против «Зенита» дома и «Урала» в гостях. Между ними он встретится на своем поле с «Динамо» в Кубке России.

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1 комментарий

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avcgloronalduMU
переходные матчи против родина - договорные?
победа на выезде, проигрыш дома, напротив г остаются в вышке - это все как надо букмекерам, если бы делать искусственно?
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