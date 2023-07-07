Швентек, Соболенко и Рыбакина – фавориты «Уимблдона» по котировкам, коэффициент на победу Андреевой – 50.00

В Великобритании продолжается теннисный турнир «Уимблдон-2023». В женском соревновании предстоят матчи третьего круга. Уже сейчас известны коэффициенты на победительницу «Уимблдона» по версии БЕТСИТИ.

Главный фаворит – Ига Швентек, на ее победу можно поставить за 2.65. Итоговый успех белорусской спортсменки Арины Соболенко котируется за 4.50, как и казахской теннисистки Елены Рыбакиной. Если победит Петра Квитова, сыграет коэффициент 12.00, а если Онс Жабер – 13.00. Победа Донны Векич оценивается в 22.00, а Дарьи Касаткиной, Джессики Пегулы или Мэдисон Киз – в 25.00.

Если турнир выиграет российская теннисистка, то ставка будет рассчитана по коэффициенту 15.00, выход в финал котируется за 5.70, а выход в полуфинал – за 2.25. На данный момент из россиянок помимо Касаткиной выступления продолжают Анна Блинкова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова и Мирра Андреева.

Есть и отдельный вариант для ставки на Мирру Андрееву – коэффициент 50.00 на ее общую победу на «Уимблдоне», 20.00 – на выход в финал.

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