Объем ставок на спорт в Нью-Йорке превысил 25 млрд долларов за полтора года. Это рекорд

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За полтора года с момента легализации букмекерской деятельности в штате Нью-Йорк объем рынка ставок на спорт достиг 25 млрд долларов. Всего за 16 месяцев.

Предыдущий рекорд принадлежал Нью-Джерси, где такую же сумму получили за 47 месяцев. К июню 2023 года, штат собрал с букмекерской отрасли 983,5 млн долларов налогов. Ставка налога для букмекеров составляет 51% от скорректированного валового дохода от игр, что является самой высокой ставкой в США.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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