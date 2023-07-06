Совет Федерации запретил изображения игровых автоматов на сайтах букмекеров

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Совет Федерации одобрил законопроект, который запрещает использование визуализации игровых автоматов и онлайн-казино на сайтах букмекеров.
Документ уточняет понятие «игрового оборудования» и устанавливается запрет на использование букмекерами и тотализаторами оборудования, визуализацию и символику, которые имитируют работу игрового оборудования казино (игровых автоматов, слотов и т.д.).

Целью законопроекта была борьба с использованием «технологии «быстрых игр», которые позволяют в коротком временном промежутке вовлечь человека в игру с помощью высокой частоты событий, яркой игровой визуализации процесса и серии небольших денежных выигрышей».

При этом, фактически, законопроект не запрещает «быстрые ставки» на короткие соревнования – дартс, бридж, настольный теннис и прочие.

После одобрения Советом Федерации законопроект будет направлен на подпись президенту Владимиру Путину. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

1 комментарий

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Назар Игорь
Запретить бы вообще это букмекерство. Люди разоряются, семьи страдают, шансы выиграть минимальны.
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