Совет Федерации запретил изображения игровых автоматов на сайтах букмекеров
Совет Федерации одобрил законопроект, который запрещает использование визуализации игровых автоматов и онлайн-казино на сайтах букмекеров.
Документ уточняет понятие «игрового оборудования» и устанавливается запрет на использование букмекерами и тотализаторами оборудования, визуализацию и символику, которые имитируют работу игрового оборудования казино (игровых автоматов, слотов и т.д.).
Целью законопроекта была борьба с использованием «технологии «быстрых игр», которые позволяют в коротком временном промежутке вовлечь человека в игру с помощью высокой частоты событий, яркой игровой визуализации процесса и серии небольших денежных выигрышей».
При этом, фактически, законопроект не запрещает «быстрые ставки» на короткие соревнования – дартс, бридж, настольный теннис и прочие.
После одобрения Советом Федерации законопроект будет направлен на подпись президенту Владимиру Путину. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
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