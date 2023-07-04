Плей-офф The Bali Major. Обзор фаворитов.

Несмотря на паузу в большом спорте, не считая элитные теннисные турниры, киберспортивные баталии радуют нас практически без остановок. На прошлой неделе был дан старт крупному чемпионату по Dota 2 – The Bali Major.



Как всегда: есть фавориты, есть аутсайдеры, есть сюрпризы и неожиданные повороты событий. Групповой этап турнира уже успешно закончился и мы с радостью разберем главных фаворитов, вышедших в стадию плей-офф мэйджора.

Первая в списке команда Team Liquid, которая поражает своей уверенностью в каждой игре. Ни одного поражения за 8 серий в группе – прекрасный результат. 4-4-0 и заслуженное первое место. Многие эксперты считают, что группа А, в которой выступала команда, оказалась намного слабее, чем ожидалось. Если бы Team Liquid очутилась в смежной группе B, то шансы на успех или как минимум такой результат были бы гораздо меньше. Но, как говорится, победителей не судят! Свой первый матч в плей-офф “жидкие” проведут против китайского коллектива PSG.LGD, что в свою очередь не блистали в своей группе и заняли 4-ое место. Котировки букмекеров говорят о том же. На победу китайцев в этой встрече дают коэффициент 2.35, когда европейский коллектив оценили в 1.62. Сами Liquid оцениваются аналитиками компании 1XBET как одни из главным фаворитов турнира и на их триумф дают 3.8 коэффициента.

Следующая команда, которую стоит рассмотреть – Gaimin Gladiators. Победители предыдущего мэйджора слегка сдали обороты и заняли третье место в группе В. Битвы этой команды всегда отличаются непредвиденными и очень смелыми действиями. Непосредственно из-за этого, если команде не везет в какие-то моменты, она и проигрывает карты. Общий счет их игр в групповом этапе составил 3-4-1. Одно поражение парни получили от BB Team из России. В плей-офф “гладиаторов” ожидает битва с командой beastcoast. Шансы на победу южноамериканского коллектива оценивают как “очень низкие”. 3.34 на beastcoast и 1.34 на Gaimin Gladiators. Таково мнение аналитиков компании 1XBET. Кстати, стоит отметить, что на победу европейского коллектива дают коэффициент 3.5, что ниже, чем у не познавших поражений Team Liquid.

Команды Tundra esports и BB Team сыграют между собой в первом матче плей-офф. В группах оба коллектива показали себя довольно спокойно и без особых проблем преодолели этап. Аналитики компании 1XBET дали практически ровные коэффициенты на их встречу, но с небольшим преимуществом на россиян из BB (1.73 против 2.13). На это явно повлияли результаты в группах. BB закрыли участие со счетом 4-2-2, в том время как Tundra вышла в плей-офф с результатом в 2 победы и 6 ничьих. Самый ровный и непредсказуемый матч этого игрового дня. Оно и не мудрено. Шансы команд на победу команд эксперты 1XBET оценили на 7 и 7.5 коэффициентов соответственно.

А закрывает наш список фаворитов команда Quest esports. Темная лошадка турнира, которая оказалась крайне сильным противником для любого коллектива на мэйджоре.

Ошеломительный результат в группе, где команда выступила со счетом 5-2-1, проиграв одну встречу PSG.LDG. Примечательно, что состав очень интернациональный. В команде участвуют два представителя Ливана, один украинец, иорданец и казахстанец Айбек Токаев, выступающий под никнеймом “ТА2000”. Quest esports уже успели показать силу духа своей команды, отыграв 136 минут и 40 секунд против Gaimin Gladiators. Матч в верхней сетке плей-офф будет сыгран против ещё одного сюрприза – Team Aster. Китайская команда собралась совсем недавно и никто не предвещал ей успехов на Bali Major. Получится ли преподнести ещё один сюрприз, обыграв команду Токаева? Аналитики компании 1XBET считают, что нет. Скромные 1.44 на победу Quest esports против массивного коэффициента на Team Aster – 2.83. К слову, шансы выиграть The Bali Major у международного коллектива довольны высокие. 7 коэффициентов на этот исход.

Турнир продлится до 9 июля, где в 14:00 по времени Астаны будет сыгран финал мэйджора.

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