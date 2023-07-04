Главные фавориты Уимблдона. Кто победит?



С понедельника началась не только новая неделя, но и самый престижный турнир в мире – Уимблдон! Старейший турнир Большого Шлема славится не только своим неоднозначным покрытием в виде травы. Главное преимущество – многолетние традиции, которые придерживают и по сей день. К примеру, имеется славная особенность во время ивента как “выходной” в середине недели. В этом время проводят званые ужины, где игроки могут расслабиться и пообщаться между собой и завести интересные знакомства с элитой из разных сфер общества. Также хотелось бы отметить, что несмотря на страну проведения Англию, данный турнир можно назвать самым модным, ведь игроки очень часто появляются на публике в строгих дорогих нарядах.

Давайте отдалимся от эстетики теннисного праздника и переключимся на главных виновником торжества – фаворитов на звание чемпиона турнира.

Конечно стоит отметить трех лучших игроков этого сезона: Карлоса Алькараса, Новака Джоковича и Даниила Медведева. Всё не так однозначно и именно битва этих теннисистов может быть “вишенкой на торте” под конец чемпионата.

Карлос Алькарас – первая ракетка мира. Буквально на прошлой неделе испанец оформил победу на травяном турнире в Лондоне. Алькарас считается мастером на грунте, несмотря на свой юный 20-летний возраст. Учитывая его скорость и выносливость – Уимблдон имеет возможность стать очередным турниром Большого шлема, который завоюет испанец. Однако, имеется одно “но”. Карлос очень травматичный, что доказал предыдущий ТБШ “Ролан Гаррос”. В полуфинальной битве со своим главным соперников Новаком Джоковичем “Карлитос” умудрился получить повреждение колена, из-за которого ранее уже пропускал часть чемпионатов. Получится ли пройти весь путь от первого круга до финала у молодого испанца? Посмотрим. Коэффициент на сайте 1XBET на победу “Карлитоса” в турнире составляет дикие 4.5.

Действующий победитель Уимблдона – Новак Джокович. Сербский теннисист очень бодро начал год и успел выиграть Открытый Чемпионат Австралии и “Ролан Гаррос”, что являются турнирами Большого Шлема. Получится ли у “Джокера” оформить Большой шлем? Осталось победить на удобном для Джоковича травяном чемпионате в Англии и на US Open. Новак должен быть настроен очень решительно на победу в каждом матче. Он даже взял некую паузу после Франции, пока его соперники играли “предуимбилдоновские” чемпионаты на траве. Поможет ли сербу такая тактика на предстоящем турнире? Аналитики компании 1XBET считают, что да. Удобное покрытие, график отдыха и безукоризненная игра на ТБШ в этом сезоне организовали котировку в размере 1.61 коэффициента.

Сложно назвать Даниила Медведева темной лошадкой турнира, но его выступление на недавнем турнире в Галле оставляет желать лучшего. Россиянин в целом неплох в этом сезоне и успел выиграть несколько больших чемпионатов. По мнению аналитиков компании 1XBET коэффициент на победу Дани составляет внушительные 22 коэффициента. Довольно высокая котировка для одного из лучших игроков этого сезона. Стоит учитывать два момента в игре Медведева.

Его рост составляет 198 см, что не даёт ему преимущество перед сеткой, зато увеличивает шансы на первой подаче. Высоченные и сильнейшие удары Медведева доставляют неудобства для соперников.

Травяное покрытие считается быстрым и у Даниила есть возможность успевать на неудобные подачи.

Уимблдон начался уже в понедельник 03.07.2023. Игроки готовятся к сложнейшим матчам, чтобы стать обладателями престижных трофеев и призов. А вот компания 1XBET подготовила полюбившуюся многими акцию “Турниры Большого Шлема”, где любой желающий может выиграть сумасшедшие призы! Принимайте участие в акции, делайте прогнозы на матчи Уимблдона и выигрывайте супер технику от 1XBET!