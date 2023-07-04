Акция «СуперДрафт» от BetBoom: есть шанс выиграть поездку на Бали ил PlayStation 5

Уже завтра стартует плей-офф Bali Major 2023 по Dota 2! Командам предстоит побороться за DPC-очки и призовой фонд $500 000. Выиграть могут и пользователи BetBoom – букмекер разыгрывает поездку на Бали, PlayStation 5, мерч BetBoom Team и фрибеты!



Что для этого нужно:

• Зарегистрируйся или войди под своим аккаунтом в BetBoom

• Зайди на лендинг https://betboom.ru/actions/balimajor

• Выполняй задания (например, сделай ставку на киберспорт от 100 рублей, собери экспресс из двух киберспортивных событий и другие)

• За каждое задание тебе будут выпадать карточки с героями Доты, стримерами и игроками команды BetBoom Team

• Собери четыре одинаковые карточки и обменяй их, по желанию, на фрибеты

• Собери 10 карточек и получи купон для участия в розыгрыше ценных призов! Чем больше купонов, тем выше шансы на главный приз

Призовой фонд:



1 место – поездка на двоих на Бали

2 место – фрибеты (умножаем количество выигранных карт победителем Major на 5 000)

3 место – фрибеты (умножаем количество выигранных карт командой, занявшее второе место, на 5 000)

4 место – фрибеты (умножаем количество выигранных карт командой, занявшее третье место, на 5 000)

5 место – PlayStation 5

6-10 место – 25 000 фрибетов

11-15 место – 20 000 фрибетов

16-20 место – 15 000 фрибетов

21-25 место – 10 000 фрибетов

26-30 место – форма BetBoom Team

31-50 место – мерч BetBoom Team

Итоги акции подведут 12 июля в трансляции https://youtu.be/HQoC3LylncY.

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