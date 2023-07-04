Акция «СуперДрафт» от BetBoom: есть шанс выиграть поездку на Бали ил PlayStation 5
Уже завтра стартует плей-офф Bali Major 2023 по Dota 2! Командам предстоит побороться за DPC-очки и призовой фонд $500 000. Выиграть могут и пользователи BetBoom – букмекер разыгрывает поездку на Бали, PlayStation 5, мерч BetBoom Team и фрибеты!
Что для этого нужно:
• Зарегистрируйся или войди под своим аккаунтом в BetBoom
• Зайди на лендинг https://betboom.ru/actions/balimajor
• Выполняй задания (например, сделай ставку на киберспорт от 100 рублей, собери экспресс из двух киберспортивных событий и другие)
• За каждое задание тебе будут выпадать карточки с героями Доты, стримерами и игроками команды BetBoom Team
• Собери четыре одинаковые карточки и обменяй их, по желанию, на фрибеты
• Собери 10 карточек и получи купон для участия в розыгрыше ценных призов! Чем больше купонов, тем выше шансы на главный приз
Призовой фонд:
1 место – поездка на двоих на Бали
2 место – фрибеты (умножаем количество выигранных карт победителем Major на 5 000)
3 место – фрибеты (умножаем количество выигранных карт командой, занявшее второе место, на 5 000)
4 место – фрибеты (умножаем количество выигранных карт командой, занявшее третье место, на 5 000)
5 место – PlayStation 5
6-10 место – 25 000 фрибетов
11-15 место – 20 000 фрибетов
16-20 место – 15 000 фрибетов
21-25 место – 10 000 фрибетов
26-30 место – форма BetBoom Team
31-50 место – мерч BetBoom Team
Итоги акции подведут 12 июля в трансляции https://youtu.be/HQoC3LylncY.
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