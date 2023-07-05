«Украина выйдет в финал»: прогноз Романа Нагучева на матч Евро-2023 Испания U21 – Украина U21 5 июля

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В полуфинале Евро-2023 среди сборных U-21 встретятся команды Испании и Украины. Они вышли из одной и той же группы на групповом этапе, набрав по семь очков. Их матч в последнем туре закончился вничью 2:2.

До этого они победили сборные Хорватии и Румынии – Украина 2:0 и 1:0, а Испания – 1:0 и 3:0. Испанцы вышли с первого места за счет лучшей разницы мячей.

В четвертьфинале Испания переиграла Швейцарию, забив решающий гол в дополнительное время – 2:1. Украина выбила Францию со счетом 3:1 – уступала по ходу встречи, но забила три гола. При этом групповой этап Украина провела без Михаила Мудрика – он восстановился только к плей-офф.

Прогноз Романа Нагучева на матч Испания U21 – Украина U21 5 июля: проход Украины за 3.10

«Украина блистательно провела матч 1/4 финала против Франции и способна на высокой мотивации пройти в финал. Четыре года назад украинцы выиграли большой турнир – молодежный чемпионат мира. За это время у Украины подросло поколение очень талантливых футболистов. И, несмотря на то что Испания считается фаворитом, я предлагаю рискнуть и поставить на проход Украины в финал.

Украинцы умеют успешно проводить важные встречи, и их матч против Франции был тому подтверждением», – считает Нагучев.

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Украина U-21 в двух шагах от победы на молодежном Евро. Кэф на чемпионство перед стартом – 67

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