В Перу будет разрешен онлайн-гемблинг

Закон о легализации онлайн-гемблинга в Перу уже отправлен на подпись к президенту Дине Болуарте. Он должен вступить в силу через 20 дней после публикации правительством 18 июля.

Осуществлять ставки на спорт можно будет только на профессиональные мероприятия, которые являются частью национальных или международных спортивных ассоциаций, федераций или лиг.

Помимо этого, спонсировать команды или мероприятия получат возможность только те компании, у которых есть лицензия. Стоимость лицензии вырастет примерно до $814 тысяч.

Согласно закону, налог от местных и иностранных игорных компаний составит 12% от выручки. Правительство Перу ожидает, что легализация онлайн-гемблинга принесет до $160 млн в год, а средства будут распределены между секторами туризма, спорта и здравоохранения.