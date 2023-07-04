BetBoom разыгрывает миллион фрибетов за ставки на теннис

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В Лондоне на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 3 по 16 июля проходит третий по счету турнир Большого шлема «Уимблдон-2023». В честь этого BetBoom проводит розыгрыш призового фонда в 1 000 000 фрибетов среди всех клиентов, заключающих пари на теннис.

Условия акции «Теннисная гонка»:

• Авторизуйся или зарегистрируйся на сайте BetBoom;

• Нажми на кнопку «Принять участие» на странице акции: https://betboom.ru/actions/wmblrace

• Делай ставки в разделе «Спорт» на теннис до 17 июля;

• За каждую ставку с коэффициентом от 1.30 получай баллы.

От количества заработанных баллов будет зависеть твое место в общем рейтинге акции. Больше очков – выше вероятность получить более солидный приз. Всего в «Теннисной гонке» будет 100 победителей, которые будут награждены фрибетами номиналом от 3 000 до 100 000 рублей.

Итоги будут подведены 17 июля в 15:00 по московскому времени.

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