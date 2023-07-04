БЕТСИТИ обновил Программу лояльности: рекордный кешбэк до 25%

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Эксклюзивное предложение на рынке российских букмекеров. С 1 июля букмекерская компания БЕТСИТИ повышает кешбэк в программе лояльности до рекордных 25%. Это самое выгодное предложение среди российских букмекеров!

В зачет пойдут ставки, сделанные с 1-го июля. По итогам месяца букмекер начислит максимальный кешбэк до 25%. Для участия по-прежнему достаточно делать ставки с коэффициентом от 1.20 на сайте или в мобильном приложении букмекера. В зависимости от оборота ставок за месяц можно получить статус и рекордный кешбэк до 25%.

Всего в программе девять статусов – от Bronze до Diamond+. Для первого уровня достаточно за месяц сделать соответствующие условиям акции ставки на сумму от 100 000 рублей.

Максимальный кешбэк 25% получат игроки со статусом Diamond+. Предложение БЕТСИТИ стало самым высоким среди российских букмекеров!

Уникальная особенность программы лояльности букмекера – неограниченный по сумме кешбэк, его можно получить уже по итогам первого месяца участия.

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