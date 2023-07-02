Рэпер Jay-Z близок к покупке БК PointsBet за 250 млн долларов

Совладелец Fanatics рэпер Jay-Z всерьез намерен зайти в букмекерский бизнес.

После инвестиций в 350 млн долларов в магазин лицензированной спортивной одежды и обуви в 2021 году, он, и его партнер Майкл Рубин, уже пытались создать онлайн-оператора Fanatics Sportsbook в штате Нью-Йорк. Но получили отказ.

В мае 2023 года австралийский букмекер PointsBet согласился продать бизнес в США за 150 млн, и все уже было на стадии оформления, но вмешался другой беттинг-гигант DraftKings, мечтающий поглотить активы конкурента, и увеличивший предложение до 195 млн. После того, как Fanatics подняли планку до 250 млн, DraftKings вышла из сделки.

Определяющим фактором покупки стали спортивные лицензии – PointsBet легализована в 14 штатах США.

Теперь ждем официального заявления со стороны Jay-Z и Майкла Рубина, который для совершения этой сделки продал свою часть активов в «Кристал Пэлас», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфии Сиксерс».

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