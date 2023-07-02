ФИБА расследует договорные матчи в чемпионате Сербии по баскетболу

Баскетбольная лига Сербии на днях объявила о том, что обнаружила признаки договорных матчей в сезоне-22/23. Случаи не единичны, поэтому к процессу расследования уже присоединилась ФИБА.

Международная федерация баскетбола начала разбирательство в отношении игроков, тренеров и менеджеров команд, которые причастны к договорным играм:

«Учитывая, что дисциплинарное производство все еще продолжается, КЛС не может предоставить подробности о том, какие матчи и какие игроки участвовали в манипуляции результатами».

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