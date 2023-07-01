Грузия U21 – Израиль U21: прогноз Павла Занозина на матч Евро-2023 1 июля

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Известный комментатор Павел Занозин дает прогноз на четвертьфинал чемпионата Европы до 21 года. Молодежные сборные Грузии и Израиля встретятся на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси 1 июля в 19:00 мск.

## В какой форме Грузия U21

На домашнем Евро команда Рамаза Сванадзе одолела Португалию (2:0), сыграла вничью с Бельгией (2:2) и Нидерландами (1:1). Бывший игрок тульского «Арсенала» и «Ротора» Зурико Давиташвили после сольного прохода забил в ворота голландцев гол-красавец, обеспечивший его сборной первое место в группе А. Грузия не проиграла в 6 последних матчах, причем в 4 предыдущих хавбек Георгий Цитаишвили из польского «Леха» отметился 4 (2+2) результативными действиями.

## В какой форме Израиль U21

Подопечные Гая Лузона сыграли вничью в стартовой игре с Германией (1:1), проиграли Англии (0:2) и взяли верх над Чехией (1:0), в результате чего вышли со второго места из группы С. Израильская молодежка не смогла выиграть в 6 из 7 последних матчей, а на Евро футболисты с Ближнего Востока чаще своих оппонентов получали наказания от арбитров (12 желтых карточек и 1 красная). Соперники предпочитали реже нарушать против них правила (20 раз). Оскар Глоух из австрийского «Зальцбурга» отдал по ассисту в 2 из 3 матчей на Евро-2023.

## Грузия U21 – Израиль U21: статистика личных встреч

Грузины проиграли Израилю в 2 из 3 выставочных встреч (0:2, 2:1, 1:2), но пока не играли с этим соперником на молодежных Евро.

## Прогноз Павла Занозина на матч Грузия U21 – Израиль U21 1 июля

Проход Грузии за 1.75

Грузия неожиданно выиграла группу с Португалией, Бельгией и Нидерландами даже без Хвичи Кварацхелии. Хозяева никого не боятся, играют легко и ярко. Израиль не проиграл Германии, уступил Англии и одолел Чехию, после чего вышел со второго места. Мне кажется, проход грузин за 1.75 – дармовая ставка, потому что дома, на стадионе Михаила Месхи, при своих болельщиках они должны пройти Израиль.

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