Букмекер SBTOP за рекордную сумму стал титульным спонсором «Фулхэма»

У лондонского «Фулхэма» с сезона-23/34 новый титульный партнер, им стал онлайн-букмекер SBTOP. Символика букмекера появится на лицевой стороне игровых футболок команды и на рукавах тренировочных комплектов.

Как заявила в официальном обращении пресс-служба клуба – это рекордная сделка в истории «Фулхэма». Коммерческий директор лондонцев Джон Дон-Каролис отметил, что сделка позволит значительно увеличить спонсорские доходы:

«Мы рады приветствовать SBOTOP в качестве партнера, поскольку мы продолжаем наше захватывающее путешествие в Премьер-лиге. Спонсорство букмекеров играет неотъемлемую роль в поддержании конкурентоспособности клуба за счет значительных доходов».

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