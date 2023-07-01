Александр Бухаров про зависимость от покера: «Провел в изоляции три года. Целыми днями играю в азартные игры»

Теги Зенит Рубин Александр Бухаров премьер-лига Россия Ставки на покер Ставки

Бывший форвард «Рубина», «Зенита» и «Ростова» Александр Бухаров признался в своей зависимости от азартных игр в эфире «Коммент.Шоу». По его словам все началось после переезда в Санкт-Петербург.

«Сейчас об этом уже можно говорить. В первую очередь, не было человека, который находился рядом. Агент или доверенное лицо, которому ты можешь доверять. Образ жизни у меня был одинокого холостяка. Всё неудачи в футболе компенсировал в другой сфере.

Я закончил в 34 и три года потратил, чтобы справиться с азартными играми. Мои родственники, мои друзья прекрасно видели, что у меня проблемы. Я сижу дома, ничего не делаю и целыми днями играю в азартные игры, в частности покер. Это дошло до того, что я стал эмоционально себя плохо чувствовать. В итоге я провел в изоляции полтора года».

В 2010 году, как раз, когда состоялся переход в  «Зенит», Бухаров выиграл 20 тысяч долларов на онлайн-турнире Pokerstars Sunday Million. Александр выступал под ником Тимур Валеев и попал на финальный стол турнира, оставаясь в игре более 11 часов.

«У нас сейчас отпуск. Значит, есть время, а главное – возможность провести ночь без сна. Компанию мне составил защитник «Ак Барса» Андрей Первышин, тоже продержавшийся в игре достаточно долгий срок. Откровенно говоря, результат очень удивил, а сама игра захватывала».

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7 комментариев

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Павел Колесников
Я с бабулей и с дедулей в домино рублюсь - вот это тема
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Faust Doc
Послал дураку бог денег...
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ЦСКА1960
Своей головой надо соображать, а не сетовать, что не было человека рядом.
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Великий Алонсо
Колхозник дорвался до денег. А ведь Бухаров 2 ляма евро в Зените получал. Нападающий который за всю карьеру забил меньше 100 голов
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Oleg Olegov
Ответ Павел Колесников
Я с бабулей и с дедулей в домино рублюсь - вот это тема
Согласен. А лото вообще отрыв башки.
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