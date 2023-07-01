Александр Бухаров про зависимость от покера: «Провел в изоляции три года. Целыми днями играю в азартные игры»

Бывший форвард «Рубина», «Зенита» и «Ростова» Александр Бухаров признался в своей зависимости от азартных игр в эфире «Коммент.Шоу». По его словам все началось после переезда в Санкт-Петербург.

«Сейчас об этом уже можно говорить. В первую очередь, не было человека, который находился рядом. Агент или доверенное лицо, которому ты можешь доверять. Образ жизни у меня был одинокого холостяка. Всё неудачи в футболе компенсировал в другой сфере.

Я закончил в 34 и три года потратил, чтобы справиться с азартными играми. Мои родственники, мои друзья прекрасно видели, что у меня проблемы. Я сижу дома, ничего не делаю и целыми днями играю в азартные игры, в частности покер. Это дошло до того, что я стал эмоционально себя плохо чувствовать. В итоге я провел в изоляции полтора года».

В 2010 году, как раз, когда состоялся переход в «Зенит», Бухаров выиграл 20 тысяч долларов на онлайн-турнире Pokerstars Sunday Million. Александр выступал под ником Тимур Валеев и попал на финальный стол турнира, оставаясь в игре более 11 часов.

«У нас сейчас отпуск. Значит, есть время, а главное – возможность провести ночь без сна. Компанию мне составил защитник «Ак Барса» Андрей Первышин, тоже продержавшийся в игре достаточно долгий срок. Откровенно говоря, результат очень удивил, а сама игра захватывала».

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