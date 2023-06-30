Две команды сыграют за место в квалификации ЛЧ: и там отличные кэфы на угловые

30 июня в 22:00 по Москве «Будучность» и «Брейдаблик» сыграют за попадание в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Гости из Исландии выглядят явными фаворитами матча, как по составу, так и по прогнозам аналитиков букмекерских контор – 1.67. На ничью и победу хозяев дают 4.40 и 4.50 соответственно.

В матчах «Будучности» всегда валуйно ставить на корнеры, поэтому присмотримся к двум тоталам:

Тотал меньше 9.5 угловых сыграл в 8 домашних матчах подряд – 1.97

«Будучность» подает меньше 4.5 угловых дома в 6 из 7 последних матчей – 1.48

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