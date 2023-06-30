Букмекерскую контору Джейка Пола оценили в 300 миллионов

Известный блогер, боксер и брат Логана Пола – Джейк Пол, продолжает искать дополнительных инвесторов для его букмекерской конторы Betr. После очередного раунда переговоров ее оценили в $300 млн. Компания основана летом 2022-го и позиционирует себя как «удобная платформа для микроставок».

Микроставки – это ставки на конкретный момент или события игры, а не на общий исход матча. Например, «Ман Сити» играет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, клиент Betr может поставить на хет-трик Холанда, при этом дополнив ставку тем, как залетят эти мячи (правая нога, левая, голова). И следить за игрой дальше.

Среди инвесторов Betr уже есть громкие имена, например рэпер Трэвис Скотт. Но важное уточнение, Betr в настоящее время работает только в штатах Огайо и Массачусетс. С такими инвестициями с запуском в других частях США не будет проблем.