Букмекерскую контору Джейка Пола оценили в 300 миллионов

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Известный блогер, боксер и брат Логана Пола – Джейк Пол, продолжает искать дополнительных инвесторов для его букмекерской конторы Betr. После очередного раунда переговоров ее оценили в $300 млн. Компания основана летом 2022-го и позиционирует себя как «удобная платформа для микроставок».

Микроставки – это ставки на конкретный момент или события игры, а не на общий исход матча. Например, «Ман Сити» играет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, клиент Betr может поставить на хет-трик Холанда, при этом дополнив ставку тем, как залетят эти мячи (правая нога, левая, голова). И следить за игрой дальше.

Среди инвесторов Betr уже есть громкие имена, например рэпер Трэвис Скотт. Но важное уточнение, Betr в настоящее время работает только в штатах Огайо и Массачусетс. С такими инвестициями с запуском в других частях США не будет проблем.

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