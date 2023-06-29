«Динамо» и ЦСКА сыграют в BetBoom Братском Кубке. Матчи пройдут без Fan ID – в три тайма по 30 минут

Букмекерская компания BetBoom стала титульным партнером BetBoom Братского Кубка, в рамках которого «Динамо» и ЦСКА проведут две товарищеские игры. 8 июля (в субботу) матч состоится на «ВЭБ Арене» в 13:30, а 9 июля – на «ВТБ Арене» в 16:30.

Пресс-служба «Динамо»: “BetBoom Братский Кубок порадует болельщиков обеих команд не только интересным двухматчевым противостоянием, но и масштабными шоу-программами, участием специальных гостей и медийными активностями. Будут и сюрпризы, касающиеся формата. Например, в СМИ уже просочилась информация, что играть в обоих матчах будем не два тайма по 45 минут, а три по 30, с двумя перерывами. Пока не будем раскрывать всех остальных секретов – приходите, будет интересно!”

Билеты можно купить на официальных сайтах «Динамо» и ЦСКА. Карта болельщика (Fan ID) не требуется. Также все игры будет транслировать «Матч ТВ».

Павел Краснов, руководитель отдела спонсорств BetBoom: “За время сотрудничества с «Динамо» мы провели много активностей и рады реализовать еще один проект с клубом. Мы будем рады познакомить с брендом BetBoom и сделать классные активации для болельщиков ЦСКА.

BetBoom Братский кубок – наш первый опыт спонсорства предсезонного турнира. У него есть медийный потенциал, игры покажут на «Матч ТВ».

Уверен, болельщики соскучились по футболу, ждем заполненных трибун!”