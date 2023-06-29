Идентификация в букмекерской конторе теперь доступна через Госуслуги

Полную идентификацию пользователей в БК теперь можно пройти через аккаунт Госуслуг – такую возможность добавил Единый ЦУПИС. Для этого у клиента должна быть подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Более подробная информация доступна на сайте Единого ЦУПИСа.

Кроме того, на Госуслугах и в Едином ЦУПИСе должен совпадать номер телефона клиента, который был указан при регистрации.

Ожидается, что идентификация займет примерно три минуты.

Напомним, что с 2019 года после подписания соответствующего закона действует процедура упрощенной идентификации через Госуслуги с ограничением по выводу средств.