Акции Olimpbet к турниру Hardcore MMA: ставка без поражений и розыгрыш 250 000 рублей

1 июля на «ЦСКА Арене» пройдет стадионный турнир Hardcore MMA. Olimpbet, генеральный партнер промоушена, подготовил сразу две акции к масштабному ивенту — кешбэк на главный бой и розыгрыш 250 000 рублей среди зрителей.

Ключевым событием вечера станет бой Мохаммада «Перса» Хейбати и Шовхала Чурчаева. К поединку спортсмены подходят с сериями, но есть нюанс: Хейбати проиграл три боя подряд, а Чурчаев выиграл восемь. Неудивительно, что в линии Olimpbet фаворитом идет Чурчаев: на него можно зарядить за 1.60, на «Перса» — за 2.20. Но для тех, кто хочет поставить на Хейбати, Olimpbet подготовил акцию. Компания вернет 15% от суммы ставки на победу «Перса», если он проиграет.

Второе предложение Olimpbet — розыгрыш призов среди зрителей на «ЦСКА Арене». Чтобы участвовать, нужно:

собрать экспресс в Olimpbet минимум из четырех событий турнира и зарядить от 1000 рублей;

прийти на ивент, показать ставку Olimpbet Girls и получить специальный купон.

Победитель выйдет в октагон после турнира и получит 250 000 рублей из рук основателя Hardcore Анатолия Сульянова.

Новые клиенты компании также могут получить бонус 500 рублей по промокоду HARD. Активируйте его при регистрации, пополните счет на 1000 рублей, сделайте первую ставку и не переживайте: компания страхует ее на 100% и возвращает до 10 000 рублей в случае проигрыша. Смотрите прямую трансляцию стадионного турнира Hardcore MMA на сайте или в приложении Olimpbet и получайте максимум эмоций от смешанных единоборств!