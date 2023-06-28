В топ-10 Драфта НХЛ будут сюрпризы, россияне тоже зажгут

Теги НХЛ драфт НХЛ Матвей Мичков Далибор Дворски Михаил Гуляев Дмитрий Симашев Даниил Бут Зак Бенсон Ставки

В ночь с 28 на 29 июня в Нэшвилле пройдет церемония Драфта НХЛ. Матвей Мичков обязательно попадет в первые пять пиков, а дальше возможны сюрпризы.

Речь про американца Зака Бенсона, которого многие эксперты не котируют в Топ-10 и Далибора Дворски, который тащит на плечах сборную Словакии.

Бенсона, возможно ошибочно, выписали из выбора в Топ-10, однако аналитики букмекерских контор считают, что он точно будет в числе первых. На это выставлен кэф в 1.20

Дворски тоже как-то обошел стороной экспертов, однако центрфорвард высоко котируется среди экспертов и аналитиков. На то, что словака выберут в первой десятке кэф 1.50.

НУ и про россиян. Кроме Матвея Мичкова в первом раунде уйдут Михаил Гуляев, Даниил Бут и Дмитрий Симашев. На то, что четверо лучших среди россиян будут выбраны кэф 1.50.

Драфт НХЛ-2023: Мичкова выберут в топ-5, Бедард – фаворит, четверо россиян уйдут в первом раунде

Раздел «Ставки» на Sports.ru

1 комментарий

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Sardar Zhoroev
Ждем сюрприз
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