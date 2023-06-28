Клиент Olimpbet поставил на девять матчей и выиграл больше 300 000 рублей

Большие экспрессы обычно бьют по нервам беттеров. Но клиент Olimpbet добавил в купон девять событий, и ни за одно из них ему не пришлось переживать на последних минутах. Поставив 1000 рублей на экспресс с общим коэффициентом 372.36, он выиграл 372 360 рублей.

Игрок добавил в купон футбольные матчи из Северной, Южной и Центральной Америки: элитных дивизионов Аргентины и Бразилии, канадской Премьер-лиги, а также поединки Золотого кубка CONCACAF и игру за Суперкубок Мексики.

Ставки на все девять встреч заходили задолго до финального свистка. Например, пять из девяти в экспрессе были на «обе забьют», и лишь в одном матче команды обменялись голами после 70-й минуты. В Суперкубке Мексики «Пачука» забила «Тигресу» на 79-й минуте, но все равно проиграла (1:2).

Поставив 1000 рублей, клиент Olimpbet выиграл 372 360 рублей. Теперь он участвует в розыгрыше билетов на OLIMPBET Суперкубок России по футболу! Больше ставок от 500 рублей — больше шансов поехать в Казань 15 июля и получить другие призы. Ставьте в Olimpbet и получайте максимум эмоций от игры!