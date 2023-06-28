Olimpbet — официальный партнер второго турнира кулачных боев RCC Hard

Новая лига кулачных боев RCC Hard набирает обороты! В апреле организация провела первый турнир, и он получился хайповым: кровавые бои и тысячи просмотров в YouTube. 30 июня в екатеринбургской Академии единоборств РМК пройдет второй турнир RCC Hard. Olimpbet снова выступил официальным партнером ивента и покажет все бои на сайте и в приложении, а зарядить на них можно уже сейчас в линии.

В главном бою вечера встретятся звезда российской кулачки Олег «Фомич» Фомичёв и перспективный боец ММА Асылжан Бакытжанулы. Фомичёв выиграл пять боев на голых кулаках, из них два нокаутом. В 2023-м он провел уже два поединка: сначала победил Марселя Ханова, а затем — Ахмада Багужаева.

Асылжан Бакытжанулы — боец ММА из Казахстана. Несмотря на то что он новичок в кулачке, его стиль подходит под этот формат. Бакытжанулы в основном дерется в стойке и может удивить, хотя в линии Olimpbet идет аутсайдером. На казахстанца можно поставить с коэффициентом 4.60, на россиянина — с коэффициентом 1.20.

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