Букмекеры уверены, что Мичкова выберут в топ-5 драфта НХЛ
29 июня в 2:00 по Москве в Нэшвилле пройдет церемония драфта НХЛ-2023.
Лучший из россиян Матвей Мичков попадет в топ-5 драфта, по версии аналитиков букмекерских контор.
Под первыми пятью номерами выберут:
Коннор Бедард, Канада, «Чикаго»;
Адам Фантилли, Канада, «Анахайм»;
Лео Карлссон, Швеция, «Коламбус»;
Матвей Мичкова, Россия, «Сан-Хосе»;
Уилл Смит, США, «Монреаль».
Коэффициент на то, что Мичков уйдет в топ-5 драфта – 3.20.
Драфт НХЛ-2023: Мичкова выберут в топ-5, Бедард – фаворит, четверо россиян уйдут в первом раунде
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