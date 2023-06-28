Букмекеры уверены, что Мичкова выберут в топ-5 драфта НХЛ

Теги НХЛ драфт НХЛ Матвей Мичков Коннор Бедард Лео Карлссон Адам Фантилли Ставки

29 июня в 2:00 по Москве в Нэшвилле пройдет церемония драфта НХЛ-2023.

Лучший из россиян Матвей Мичков попадет в топ-5 драфта, по версии аналитиков букмекерских контор.

Под первыми пятью номерами выберут:

Коннор Бедард, Канада, «Чикаго»;

Адам Фантилли, Канада, «Анахайм»;

Лео Карлссон, Швеция, «Коламбус»;

Матвей Мичкова, Россия, «Сан-Хосе»;

Уилл Смит, США, «Монреаль».

Коэффициент на то, что Мичков уйдет в топ-5 драфта – 3.20.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Драфт НХЛ-2023: Мичкова выберут в топ-5, Бедард – фаворит, четверо россиян уйдут в первом раунде

1 комментарий

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Kurri
СХ хороший вариант для Мичкова 👍
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