Фавориты Кубка России – «Зенит», ЦСКА и «Спартак», у «Локомотива» и «Краснодара» одинаковые шансы на победу

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24 июня прошла жеребьевка группового этапа Кубка России. Сам турнир начнется 25-27 июля.

«Зенит» – главный фаворит Кубка России, его победа в этом турнире котируется за 4.00. При этом коэффициенты его главных конкурентов – ненамного выше: 6.00 на ЦСКА и 7.00 на «Спартак». Также в 10.00 оценивается успех «Локомотива» и «Краснодара», в 12.00 – «Динамо».

Меньше всего шансов на выигрыш Кубка среди команд РПЛ – у «Балтики», «Пари НН» и «Факела». Коэффициент на итоговый триумф этих команд – 50.00.

Известны и главные фавориты своих групп – это ЦСКА (1.65 на победу в группе), «Локомотив» (2.00), «Зенит» (1.18) и «Спартак» (2.10). Из этой четверки только «Локомотив» не находился в первой корзине во время жеребьевки – вместо него был «Ростов».

Календарь турнира станет известен позже.

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