«Зенит» – главный фаворит нового сезона РПЛ, «Спартак» и ЦСКА – основные конкуренты

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Балтика Урал Факел Ставки на спорт Оренбург Краснодар Пари НН Ставки на футбол Ставки

24 июня клубы РПЛ узнали календарь нового чемпионата. Сезон-2023/24 стартует 21-23 июля, до его начала осталось меньше месяца.

Фаворит РПЛ – действующий чемпион «Зенит», которые выиграл пять предыдущих чемпионатов. Вероятность шестой победы подряд по итогам сезона оценивается в 1.27.

Главные конкуренты «Зенита», по мнению букмекеров, – это «Спартак» и ЦСКА. На чемпионство какой-либо из этих команд можно поставить за 11.00. Следом идет «Краснодар» с коэффициентом 25.00. Замыкают основную шестерку претендентов московские «Динамо» и «Локомотив», чьи шансы на чемпионство оцениваются в 30.00.

Самый высокий коэффициент – у трех команд, которые за несколько недель до старта сезона котируются ниже остальных. Это «Факел», «Пари НН» и «Балтика» с коэффициентами в размере 2500.00. Ближе к аутсайдерам находятся «Оренбург» и «Урал» с коэффициентами по 1000.00.

Завершится сезон РПЛ 25 мая 2024 года.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

10 комментариев

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Дмитрий9779
КБ сначала бы с трансферами разобраться,с этим составом не конкуренты,неясна судьба Промеса,Николсона,Тавареш с травмой.. .Локо хорошо смотрелся после зимы,ЦСКА вообще нас обыграл,Динамо с Личкой тоже будет другим,Ивич неплохо работает ..
+7
-5
+2
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Konstantin Zorin
Пока что, Спартак конкурент Локо и Краснодару, ну может ЦСКА.
+2
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Фут.Боль
Локо вполне по силам быть в тройке.
+1
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Nikitooki
ЦСКА, да, а эти розовые-то в каком месте конкуренты? 🤦‍♂️
Слишком слабые, разве что, за счёт работы судей, как это было с Краснодаром, Ростовом, Динамо, ЦСКА…
+2
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Сергей Жарковский
Если Локомотив сыграет с самого начала чемпионата так, как закончил прошлый место в группе лидеров обеспеченно!
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Кирилл.С-Пб
1.27 ... Даже не интересно...
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sled
Слыхали новость? Фануйди-это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы, поэтому могут эти лесом!!!
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Ahtarisiti
А Краснодар где?
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