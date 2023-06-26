«Зенит» – главный фаворит нового сезона РПЛ, «Спартак» и ЦСКА – основные конкуренты

24 июня клубы РПЛ узнали календарь нового чемпионата. Сезон-2023/24 стартует 21-23 июля, до его начала осталось меньше месяца.

Фаворит РПЛ – действующий чемпион «Зенит», которые выиграл пять предыдущих чемпионатов. Вероятность шестой победы подряд по итогам сезона оценивается в 1.27.

Главные конкуренты «Зенита», по мнению букмекеров, – это «Спартак» и ЦСКА. На чемпионство какой-либо из этих команд можно поставить за 11.00. Следом идет «Краснодар» с коэффициентом 25.00. Замыкают основную шестерку претендентов московские «Динамо» и «Локомотив», чьи шансы на чемпионство оцениваются в 30.00.

Самый высокий коэффициент – у трех команд, которые за несколько недель до старта сезона котируются ниже остальных. Это «Факел», «Пари НН» и «Балтика» с коэффициентами в размере 2500.00. Ближе к аутсайдерам находятся «Оренбург» и «Урал» с коэффициентами по 1000.00.

Завершится сезон РПЛ 25 мая 2024 года.

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