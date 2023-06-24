В матче молодежек Португалии и Нидерландов фокус на угловые

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Молодежный Евро набирает обороты. Турнир проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года, а у нас очередная яркая вывеска – Португалия против Нидерландов.

После неудачного старта на турнире сборная Португалии обязана побеждать, но аналитики БК считают, что шансы на победу у команд абсолютно равнозначные – 2.65. На ничью предлагают коэффициент 3.40. 

Зато есть отличная ставка на угловые, ведь сборная Нидерландов U21 подает больше 4,5 угловых в 7 матчах подряд (1.87).

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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