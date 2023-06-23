Дик, Хендрикс, Бафкин – главные неудачники драфта НБА

В ночь с 22 на 23 июня состоялся драфт НБА-2023. В топ-3 ушли Виктор Вембаньяма, Брэндон Миллер и Скут Хендерсон. Но были и неудачники, куда без них.

Грэйди Дик тоже представлялся как игрок, способный попасть в топ-10, однако итоговое 13-е место («Торонто»). Это можно было забрать с коэффициентом 2.03.

Удивило и итоговое место Тэйлора Хендрикса, ушедшего под 9-м номером с сочным кэфом в 2.10 («Юта»). Плюс сюда запишем и Кобе Бафкина («Атланта»), который в итоге стал номером 15, за 1.96.

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Драфт НБА: очевидный первый пик Вембаньямы, дилемма Хендерсона/Миллера, два брата в топ-5