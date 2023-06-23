TUNDRA ESPORTS ОБЪЯВЛЯЕТ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С WINLINE

Киберспортивная организация Tundra Esports объявляет о заключении многолетнего партнерского соглашения с букмекерской конторой Winline.

В рамках данного сотрудничества логотип Winline будет размещен на футболках команды Tundra по Dota 2, на вебсайте и на других каналах организации, а тэг «WINLINE» будет интегрирован в никнеймы игроков. Кроме этого, фанатов киберспортивного клуба будут ждать большое количество контента и эксклюзивных розыгрышей в социальных сетях Tundra Esports. Обе компании будут тесно сотрудничать для создания нового увлекательного “экспириенса” для своих аудиторий.

Состав Tundra по Dota 2 является действующим чемпионом мира после победы на The International 2022, в финале которого коллектив Tundra обыграл оппонентов со счетом 3-0. Тундра сумела также стать самой результативной командой в рамках DPC WEU Tour 3, и на данный момент является основным фаворитом на турнире Bali Major.

Энтони Грэхэм, сооснователь и Киберспортивный директор Tundra Esports, прокомментировал: «Мы рады приветствовать Winline в качестве Главного партнера нашего состава по Dota 2. Это сотрудничество является свидетельством того, какой большой путь прошла наша организация с момента ее основания в 2019 году. Я уверен, что вместе с Winline мы не только подарим много запоминающихся моментов нашим фанатам, но и откроем новые возможности для нашего клуба. Мы с радостью приветствуем Winline в ряду наших партнеров!».

Сергей Неводничий, руководитель киберспортивного направления Winline: «Winline всегда внимательно следит за лучшими. Уверены, что партнерство с Tundra Esports станет долгосрочным и продуктивным для обеих сторон, и вместе мы сможем достичь новых высот в киберспортивной индустрии».

Вместе с новым партнером в лице Winline, Tundra Esports планирует выиграть очередной The International, тем самым закрепив свой успех в одной из самым популярных киберспортивных дисциплин в мире.