Житель Кызылорды получил квартиру в Алматы! 

Футбольный сезон заканчивается и как это обычно происходит – закрытие происходит финальным матчем Лиги Чемпионов. Компания 1XBET провела невероятную акцию, в которой любители футбола могли заполучить квартиру в городе Алматы!

Акция, проведенная в рамках программы «Квартира для чемпиона», привлекла тысячи участников со всего Казахстана, которые имели возможность обзавестись жильем в престижном районе. Участие в данной акции было открыто для всех желающих, и процесс участия был прост и удобен. Требовалось всего лишь оставлять прогнозы на матчи плей-офф Лиги чемпионов. В течение всего розыгрыша плей-офф Лиги чемпионов, начиная с февраля и заканчивая финальный матчем 10 июня, дорогие клиенты компании 1XBET получали очки за ставки. Прогноз от 2300 тенге помогал получить драгоценные поинты, которые разделяли игроков на три категории, в зависимости от количества оставленных прогнозов на матчи Лиги Чемпионов:

1 группа игроков от 10 до 29 очков

2 группа игроков от 30 до 49 очков

3 группа от 50 и более очков.

Организаторы акции признают, что выбор одного победителя среди такого большого числа участников был непростым заданием. В прямом эфире на телеканале ASTANA, а также на Youtube-канале @1XBETKZ, был проведен честный розыгрыш, где в рандомном порядке был найден победитель! Им стал житель города Кызылорда. Молодой человек по имени Думан не сразу понял, что победил в этот невероятном розыгрыше. Новоиспеченный обладатель квартиры был шокирован и безгранично рад, услышав о своей победе. Победитель поделился с нами планами, рассказал о себе и поведал о первых чувствах после победы.

-Здравствуйте, Думан.

Поздравляем вас с выигрышем в акции “Квартира для чемпиона”! Как вы чувствовали себя в этот знаменательный момент? Расскажите нам о своих эмоциях.

–Здравствуйте!

Честно говоря, сначала я не поверил и волновался, потом со мной связались с компании 1xBet и еще, увидев трансляцию по телевизору, мы поверили. Конечно, мы были очень рады. Какое-то время мы снова и снова пересматривали это видео, не веря случившемуся.

-Как вы узнали о данной акции и что побудило вас принять в ней участие?

–В основном делаю ставки на футбольные матчи с 2019 года, компания 1xBet проводит много акций, где разыгрывают много призов, машины и квартиру. Главным призом на недавно завершившуюся лигу чемпионов была квартира, и в ней я решился участвовать, так сказать хотел проверить удачу. И, вот я – победитель! Слава Богу, мечты сбываются! Я искренне благодарен компании 1xBet за организацию такой акции!

-Ваш выигрыш вызвал огромный интерес у многих людей. Как ваши друзья и семья отреагировали на эту новость?

–Конечно, сначала никто не поверил, но после просмотра прямого эфира мои родные и друзья от всей души поздравляли нас!

-Давайте мы побольше узнаем о Вас. За какой футбольный клуб болеете?

–Я фанат «Манчестер Сити»!

-Смотрели ли Вы финал Лиги Чемпионов? Понятно за кого Вы болели в этом матче?

–Конечно смотрел! Я хотел, чтобы «Манчестер Сити» выиграл, я очень надеялся, что они станут победителями.

-Какие Ваши дальнейшие планы на данную квартиру? Планируете переехать в Алматы?

–У меня много планов на квартиру, дай Бог, хочу жить в Алматы с семьей...

-Несмотря на Ваш выбор, мы ещё раз поздравляем Вас. Надеемся, что и в дальнейшем Вы будете участвовать в наших акциях и выигрывать ценные призы!

–Большое спасибо компании 1xBet! Я продолжу участвовать в предстоящих акциях и желаю всем участникам выиграть такие крупные призы!

Компания 1XBET не впервый раз организовывает такие масштабные розыгрыши призов. Ранее 1XBET осуществлял розыгрыш дорогостоящих автомобилей, ценной техники, денежных призов, но квартира – первый опыт в истории компании.

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