Не упустите летние бонусы от БК «Марафон»!

Новые клиенты букмекерской конторы «Марафон» могут сделать своё лето ещё ярче, выбрав сразу из двух горячих приветственных бонусов, каждый из которых обещает щедрое вознаграждение.

По промокоду SUNSHINE можно получить до 60 000 ₽ возврата за «экспрессы» – по 10% от квалифицирующих пари в пределах 5000 ₽ в неделю, а первое пополнение счёта с промокодом HOT даёт возможность вернуть 10 000 ₽ за live-пари.

Обе акции продлятся до 31 августа, подробные условия по ссылке https://www.marathonbet.ru/su/landings/summer_bonus

Желаем удачи!