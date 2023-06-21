Украина – незначительный аутсайдер матча Евро U21 с Хорватией, но с высокой вероятностью забьет во втором тайме

Сегодня стартует молодежный Евро, который пройдет в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года.

Украинская молодежка встретится со сборной Хорватии U21. По мнению аналитиков, команды примерно равны, но фаворитом считается Хорватия – на ее победу дают 2.45. Победа Украины оценивается в 3.00, а ничья – в 3.30.

При этом тотал меньше 9,5 угловых сыграл в семи матчах украинцев подряд, коэффициент на этот вариант – 1.90. Гол во втором тайме также выглядит вероятно, поскольку Украина забивала в семи матчах подряд, а хорваты пропускали в шести из семи последних встреч. Гол Украины во второй половине игры оценивают в 1.69.

Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

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