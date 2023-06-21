Австралийский хоккей принес клиенту Olimpbet почти полмиллиона рублей

К июню сезоны НХЛ и КХЛ завершились, и любителям хоккея приходится расширять кругозор. Клиент Olimpbet нашел способ ставить на любимый вид спорта даже летом и собрал экспресс из пяти матчей лиг Австралии и Новой Зеландии. Общий коэффициент купона составил 468.43.

Вряд ли названия команд, на которые ставил беттер, о чем-то говорят непосвященным: «Аделаида Адреналин», «Канберра Брейв», «Сидней Айс Догс». Несмотря на экзотичность, игрок разобрался в раскладах и сделал рискованные, но точные ставки.

Самый большой коэффициент в купоне был на матч чемпионата Новой Зеландии «Данидин Тандер» — «Ботани Суорм». Победа «Данидин» в первом периоде шла с коэффициентом 8.75. Ставка была очень рискованной, потому что гости лидировали в чемпионате, опережая хозяев на 19 очков! Но «Тандер» собрались: выиграли первый период со счетом 1:0, а затем и весь матч — 6:4.

Поставив 1000 рублей на экспресс с коэффициентом 468.43, клиент Olimpbet выиграл 468 430 рублей. Теперь он участвует в розыгрыше билетов на OLIMPBET Суперкубок России по футболу! Больше ставок от 500 рублей — больше шансов поехать в Казань 15 июля и получить другие призы. Ставьте в Olimpbet и получайте максимум эмоций от игры!