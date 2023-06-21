Olimpbet разыграет призы среди зрителей на турнире Top Dog 21

23 июня в Vegas City Hall прогремит стадионный турнир Top Dog 21, который выйдет на международный уровень. В главном бою вечера чемпиону организации Наиму «Самураю» Давудову будет противостоять гость из Германии Серж Мишель.

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Наим «Самурай» Давудов — чемпион Top Dog и один из самых ярких бойцов российской кулачки. «Самурай» выиграл все пять поединков в промоушене, три из них нокаутами. Причем Давудов побеждал крепких бойцов, например Максима ВДВ Фёдорова и Сергея «Кратоса» Калинина.

Серж Мишель — немецкий боксер. В 2016 году он выступал на Олимпиаде, а затем начал профессиональную карьеру и заработал неплохой рекорд: 15 побед и 3 поражения. У Мишеля классная техника, скорость и мощь, но опыта в боях на голых кулаках нет. Поэтому немец идет аутсайдером в линии Olimpbet: на него можно зарядить за 4.60, а на Давудова — за 1.20. Но опытный боксер не так прост и может удивить.

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