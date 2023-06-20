На YouTube — канале «СуперЛига» вышел клип про Fan ID с Виктором Гусевым

На YouTube — канале «СуперЛига» вышел клип с амбассадором БК «Лига Ставок» Виктором Гусевым, в котором отображены яркие моменты российского футбола. Что будет с отечественным футболом? Кто станет чемпионом? Как дальше жить любителям нашего первенства?

Ответит только время и новое музыкальное видео на трек «Наше первенство», в котором по сценарию действие происходит в 2030-м году.

Трек вышел на всех музыкальных площадках и его можно послушать по ссылке https://band.link/GHhag

Телеграм канал проекта — https://t.me/super_liga2022