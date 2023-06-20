В матчах Исландии и Португалии забивается не менее трех голов. Игра может стать 200-й для Роналду в сборной

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Исландии по футболу Ставки на спорт квалификация Евро-2024 Ставки на футбол Ставки

Сборная Исландии примет команду Португалии в Рейкьявике. Матч четвертого тура квалификации к Евро-2024 пройдет во вторник, 20 июня.

Во всех трех отборочных матчах как Исландии, так и Португалии было забито не менее трех голов. Исландцы уступили боснийцам 0:3, переиграли 7:0 Лихтенштейн и проиграли Словакии 1:2. Португальцы же выиграли крупно все три матча – 4:0 у Лихтенштейна, 6:0 у Люксембурга и 3:0 у Боснии.

Вариант с ТБ2,5 в этой игре оценивается в 1,67.

Еще этот матч станет 200-м для Криштиану Роналду в футболке национальной сборной. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru 

1 комментарий

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Впервые в истории 200-й матч за сборную!
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