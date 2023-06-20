Болгария и Сербия редко получают желтые карточки. Матч с их участием обслужит англичанин Поусон

Сборные Болгарии и Сербии встретятся в Разграде в рамках четвертого тура квалификации к Евро-2024.

Из последних восьми матчей сборной Болгарии в шести было показано не больше четырех желтых карточек. У Сербии за последние полтора года было 16 игр, в 13 из которых также было выписано не больше четырех предупреждений.

Судья матча – англичанин Крейг Поусон. В минувшем сезоне АПЛ он обслуживал 21 матч. В 15 из них было максимум четыре желтые карточки.

ТМ4,5 по желтым карточкам представлен коэффициентом 1,62.

Матч Болгария – Сербия стартует в 21:45 по московскому времени.

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