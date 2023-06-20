В последних матчах Шотландии и Грузии подано не больше девяти угловых. Команды сыграют в Глазго

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Сборная Шотландии сыграет дома с командой Грузии, матч стоится на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

В последних трех матчах с участием Шотландии или Грузии было подано не больше девяти угловых. Такой же результат зафиксирован в пяти из последних семи домашних матчей у шотландцев и в пяти из прошлых семи гостевых игр грузин.

При этом за последние полтора года девять угловых или меньше подавалось в 6 из 13 матчей Шотландии и в 7 из 11 матчей Грузии.

ТМ9,5 по угловым в этой игре котируется за 1,6.

Матч Шотландия – Грузия начнется в 21:45 по московскому времени.

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