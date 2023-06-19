В последних матчах с участием Финляндии и Сан-Марино игроки получают не больше трех желтых карточек

Сборная Финляндии сыграет дома с командой Сан-Марино в четвертом туре квалификации к Евро-2024. Игра состоится в Хельсинки в понедельник, 19 июня.

Финская сборная в последних 12 матчах получала не больше трех желтых карточек. Четыре предупреждения последний раз выписывались игрокам команды в игре против Боснии и Герцеговины прошлым летом.

Сборная Сан-Марино в последних 13 матчах лишь однажды наказывалась желтыми карточками в размере больше трех – это произошло в отборочном матче к Евро против Словении.

Вариант с ТМ3,5 по желтым карточкам в матче Финляндия – Сан-Марино котируется за 1,75.

Игра стартует в 19:00 по московскому времени.

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