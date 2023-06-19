Olimpbet в прямом эфире покажет съемки турнира Hardcore FC

21 июня в Москве пройдут съемки кулачного турнира Hardcore. Букмекерская компания Olimpbet, генеральный партнер промоушена, не только принимает ставки, но и покажет бои в прямом эфире. Начало трансляции на сайте и в приложении в 17:00 по московскому времени.

В главном поединке вечера встретятся Хамзат «Маэстро» Куриев и Мухамед «Киборг» Калмыков. Куриев провел на турнирах Hardcore девять боев, одержал шесть побед и потерпел три поражения. «Маэстро» неудачно завершил 2022 год, уступив в двух поединках подряд, но в начале 2023-го победил Виктора Боронина и закрыл неудачную серию.

Калмыков провел на турнирах Hardcore 13 боев и одержал 12 побед. Но единственное поражение пришлось на последний бой. 4 апреля «Киборг» решением судей проиграл Владиславу «Белазу» Ковалёву и теперь жаждет реабилитироваться. В линии Olimpbet поставить на победу Куриева можно с коэффициентом 3.20, а на победу Калмыкова — с коэффициентом 1.30.

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