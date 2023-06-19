Клиент BetBoom выиграл больше 3 100 000 рублей на победе BetBoom Team. Вот что бывает, когда ставишь на андердогов!

Осталось несколько дней до окончания Dreamleague Season 20. В 20-м сезоне Дримлиги коллективы борются за миллион долларов и за слоты в чемпионате Riyadh Masters, на котором разыграют уже 15 000 000 долларов.

Клиент BetBoom 14 июня предсказал победу состава BetBoom Team в матче против Gaimin Gladiators, рискнув и поставив ровно 444 444 рубля. Кэф его ординара был равен 7. Это показатель того, что ставку беттор делал на аутсайдеров встречи, но он не прогадал и выиграл 3 111 108 рублей.

BetBoom Team всухую расправилась с Gaimin Gladiators в матче по Dota 2. Первая карта завершилась за 43 минуты со счетом 23:14. Вторая продлилась 41, а итоговый счет составил 29:5. Ординар беттора успешно зашел. Выиграв игру, BetBoom Team вышла из группы B на турнире DreamLeague Season 20 по Dota 2 с призовым фондом 1 000 000 долларов.

Примечательно, что изначально коллектив BetBoom Team не должен был принимать участие в DreamLeague Season 20. Команда BetBoom Team выступила в качестве замены Execration, которая столкнулась с визовыми проблемами и не смогла прилететь в Европу для участия в турнире. Замена оказалась весьма удачной как для российской команды, так и для беттора. До этого состав BetBoom Team неудачно выступил на The Lima Major 2023 и ESL One Berlin Major 2023, вылетев на групповом этапе.