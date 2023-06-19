Ставь на Казахстан без риска! 

В ночь с 19 на 20 июня на стадионе «Виндзор Парк» в Белфасте состоится матч квалификации Евро-2024 между командами Северной Ирландии и Казахстана. Подопечные Магомеда Адиева всё ближе к уникальному достижению, а клиенты Fonbet – к уникальной акции. Делайте ставки на отборочные матчи Евро-2024 с коэффициентом от 2.00 и получите всю сумму ставки назад в случае проигрыша!

После трех проведенных туров в группе H сразу четыре команды набрали по шесть очков: Дания, Финляндия, Словения и Казахстан. После того, как в стартовом матче казахстанцы упустили победу над словенцами (1:2), команда Адиева выиграла две встречи подряд. И если три очка в Сан-Марино (3:0) были ожидаемыми и легко прогнозируемыми, то игра с Данией навсегда вошла в золотой фонд казахстанского футбола. Напомним, тогда хозяева «Астаны Арены» уступали к 73-й минуте 0:2, а к 86-й – 1:2, но сумели победить – 3:2.

Североирландцы начали отбор с победы над Сан-Марино (2:0), но затем дважды проиграли с одинаковым счетом 0:1 финнам и датчанам. Британцы вряд ли рассчитывают всерьез побороться за путевку в Германию. Скорее, это команда «на вырост». Из всех участников группы H именно Северная Ирландия – самая молодая по среднему возрасту, а добрая половина состава выступает в командах U-21 клубов английской Премьер-Лиги. Более того, сразу 10 игроков сборной находятся в лазарете. И, тем не менее, в Fonbet именно хозяева считаются фаворитами матча. Коэффициент на их победу – 1.63. Продолжение победной серии Казахстана оценивается в 6.00, а не поражение – в 2.30.

Во всех проведенных матчах команда Адиева забивала. После трех туров она является самой результативной в секстете, забив семь раз. В Fonbet можно поставить на то, что казахстанцы забьют больше одного гола за очень неплохой коэффициент 3.65!

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