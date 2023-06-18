Игроки БЕТСИТИ не воспринимают Хорватию всерьез. Испания выиграет Лигу Наций?

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18 июня в Энсхеде на стадионе «Гролс Весте» состоится финал Лиги наций. За трофей поспорят сборные Хорватии и Испании. Начало встречи – в 21:45.

В полуфинале Испания красиво разобралась с итальянцами: победу принес гол 33-летнего Хоселу за минуту до конца основного времени. Игрок, кстати, вышел на замену. Аналогичная ситуация была в матче с Норвегией (3:0). Тогда он вообще забил два мяча. Но если без лирики, то у «фурии» лишь две победы в пяти последних встречах, что не назовешь хорошими результатами.

Хорваты в полуфинале тоже были хороши: эпично прошли Нидерланды в овертайме и праздновали победу с итоговым счетом 4:2. Но именно из-за энергозатратного полуфинала Модрича и компании может не хватить на решающий матч. Кстати, последняя очная игра Хорватии и Испании закончилась победой «фурии». Тоже в овертайме со счетом 5:3. То была 1/8 Евро.

В этой встрече аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом Испанию. На победу команды можно поставить за котировку 2.07. На успех Хорватии предлагают сделать ставку за 3.90. Ничья идет за 3.50.

Игроки БЕТСИТИ также предпочитают ставить на Испанию: на нее пришлось 66% от общего объема ставок на. 18% проставлено на хорватов, еще 16% игроки загрузили на ничью.

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