Нидерланды – Италия: прогноз Карена Адамяна на матч Лиги наций 18 июня

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18 июня в 16:00 по московскому времени в матче за третье место Лиги наций встретятся сборные Нидерландов и Италии. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Карен Адамян.

## В какой форме Нидерланды

Приход Рональда Кумана на пост главного тренера голландской сборной пока производит неоднозначное впечатление. Оранжевые крупно уступили в первом квалификационном матче Евро-2024 (0:4 с Францией) и вылетели в полуфинале Лиги наций (2:4 с Хорватией в дополнительное время). Под руководством нового тренера команда одержала только одну победу. Успех пришелся на второй тур квалификации к Евро-2024, в котором оранжевые всухую обыграли Гибралтар (3:0).

## В какой форме Италия

Италия пропустила минувший чемпионат мира, а также уступила в первом квалификационном матче к Евро-2024 (1:2 с Англией). Затем, правда, итальянцы одержали уверенную победу над Мальтой, которая принесла им первые очки в отборе (2:0).

Встреча с Испанией в полуфинале Лиги наций окончилась для «Скуадра адзурра» поражением. Итальянцы пропустили уже на третьей минуте, однако затем им удалось отыграться. Впрочем, исход противостояния решил гол испанцев в самой концовке встречи (1:2).

## Нидерланды – Италия: статистика личных встреч

В последний раз коллективы сошлись друг с другом на групповом этапе Лиги наций сезона 2020/21, где Италия сначала победила в гостях (1:0), а затем сыграла вничью дома (1:1). До этого в официальном матче команды встречались еще на групповом этапе чемпионата Европы – 2008. Тогда голландцы крупно обыграли итальянцев, забив им три безответных гола (3:0).

## Прогноз Карена Адамяна на матч Нидерланды – Италия 18 июня

**Победа Нидерландов за 2.30**

Фаворитом предстоящей встречи, по мнению букмекеров, являются голландцы, что довольно логично. Италия уступила в 2 из 3 предыдущих матчей, а в прошлом году пролетела мимо чемпионата мира, на котором Нидерланды, кстати, выступили довольно неплохо. На данный момент голландская сборная находится в куда более оптимальной форме, нежели итальянская. Скорее всего, именно эта составляющая и решит исход ближайшей встречи.

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