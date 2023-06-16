Выиграй поездку в Казань на OLIMPBET Суперкубок России по футболу

Российский футбольный сезон только закончился, а Olimpbet уже готовится к следующему! 15 июля в Казани чемпион РПЛ «Зенит» встретится с обладателем Кубка России ЦСКА, а клиенты букмекерской компании могут увидеть топ-игру вживую!

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