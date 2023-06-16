БЕТСИТИ подводит итоги Лиги чемпионов: «Ман Сити» – самый популярный клуб, «ПСЖ» не оправдал ожиданий игроков

Букмекер раскрывает все секреты ставок на Лигу чемпионов.

«Манчестер Сити» переиграл «Интер» в финале Лиги чемпионов и завоевал требл по итогам сезона-2022/23. 19 сентября стартует основная стадия нового розыгрыша, а в межсезонье букмекерская компания БЕТСИТИ подводит главные итоги Лиги чемпионов.

Самым популярным клубом среди игроков БЕТСИТИ ожидаемо стал победитель турнира – «Манчестер Сити». «Горожане» очаровали своей игрой всех любителей футбола и заслуженно добились успеха. Оборот ставок на их матчи достиг 15%. Другой финалист – «Интер» – получил 12% от оборота на всех участников ЛЧ. Тройку замкнул «Реал» с 10%.

Несмотря на не самую яркую вывеску, финал ЛЧ стал самым популярным матчем турнира. На него пришлось 9% ставок. В борьбе за лидерство он обошел два полуфинальных матча между «Ман Сити» и «Реалом». Другая пара – «Интер» и «Милан» – пользовалась меньшим спросом у игроков.

Перед стартом плей-офф победа «Ман Сити» в турнире была не так очевидна. До этого клуб ни разу в истории не завоевывал главный европейский трофей. Фаворитами игроки БЕТСИТИ видели «ПСЖ» и «Баварию». На них пришлись 75% ставок в долгосрочной линии на победителя ЛЧ. Тройку замкнул «Наполи» Хвичи Кварацхелии – 14%.

В компании рассказали о самых крупных победах игроков. Возглавил список выигрыш с матча группового этапа «Копенгаген» – «Манчестер Сити» (0:0). Игрок БЕТСИТИ поверил в то, что команда Гвардиолы не распечатает ворота датчан в первом тайме и поставил 750 000 рублей на ТМ 0.5. Коэффициент – 4.50. «Горожанам» пришлось помучаться в Дании. На 25-й минуте Рияд Марез не реализовал пенальти, а еще через пять минут гости остались в меньшинстве. «Копенгаген» героически удержал нулевую ничью, а игрок БЕТСИТИ стал богаче на 3 375 000 рублей.

Самыми прибыльными для игроков БЕТСИТИ стали «Виктория Пльзень» и «Аякс». Чешский клуб попал в «группу смерти» с «Баварией», «Интером» и «Барселоной» и вылетел, не набрав ни одного очка. Зато бетторы обогатились на их матчах на 25%. «Аякс» проявил себя чуть ярче: дважды обыграл «Рейнджерс» и с третьего место в группе отправился в Лигу Европы. Игроки БЕТСИТИ переиграли букмекера на встречах голландского клуба на 23%.

В БЕТСИТИ также сравнили по обороту два главных матча этого сезона – финалы чемпионата мира и Лиги чемпионов. Эпичный поединок Аргентины и Франции вызвал у игроков больший интерес. На него ставили на 26% больше, чем на «Манчестер Сити» – «Интер».

Старший аналитик трейдинга БЕТСИТИ Владимир Сидоров рассказал о повышении оборота и сравнил ЛЧ с ЧМ-22:

«По сравнению с прошлым сезоном оборот ставок на Лигу чемпионов вырос на 27% в лайве и 23% в прематче. При этом прошедший в Катаре ЧМ-22 все же вызвал у игроков больший интерес — на него ставили на 75% больше, чем на весь сезон ЛЧ».